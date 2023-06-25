Дачный эксперт рассказал, что посадить возле клубники, чтобы защитить ее

Посадите возле клубники правильные растения, и тогда не придется опасаться за урожай и тратить лишние деньги на химию от болезней и вредителей.

Рассказываем, как защитить ягодник от разных напастей простым способом.

Можно расположить рядом с клубникой растения, которые источают резкий запах, отталкивающий многих вредителей. Это могут быть чеснок или лук.

Добавьте на грядку бархатцы - и они защитят ягоды от фузариозного увядания. Кроме того, долгоносик и нематода будут держаться от растения подальше.

Если нужен оберег от слизней, используйте шалфей, петрушку.

Хотите насытить почву полезным азотом - посадите рядом фасоль и горох.

В дикой природе можно часто встретить землянику в еловом лесу, где она прекрасно себя чувствует. Посадите клубнику возле хвойных культур на участке, результат вас порадует.

Поднять урожайность ягодника помогут клумбы тюльпанов и ирисов по соседству.