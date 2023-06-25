Дачный эксперт научил одному способу, который на весь сезон избавит участок от тли

Это старинный способ, многие могли позабыть о нем. Дешево, просто, безопасно и эффективно. Рассказываем, что нужно делать.

Таким способом можно отвадить тлю от огородных посадок до конца сезона. В основе - кожура цитрусовых.

В литр воды помещаем сухую или свежую кожуру любых цитрусовых. Варим 15 минут.

Прекращаем варку, остужаем и доводим готовый отвар до объема в 5 литров обычной чистой водой.

Туда же вливаем 3 большие ложки жидкого мыла для прилипания.

Размешиваем до однородного состава, используем для опрыскивающих процедур. Можно сделать одну обработку, обычно ее хватает, чтобы насекомое больше не появлялось в огороде.

При необходимости опрыскивания делаем еще раз через некоторое время.

Можно тажке полить растения готовым раствором, от этого тоже будет польза.