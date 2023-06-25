Опытный садовод назвал самое удачное время для полива томатов летом, что приведет к отборному урожаю

Летом соблюдать все правила полива особенно актуально. Из-за жаркой погоды растения нуждаются в качественном увлажнении как никогда.

Если вы будете не просто поливать свои растения как придется, а выберите нужное время, то урожай будет лучше обычного.

Итак, опытные огородники называют лучшим временем для полива помидоров утро.

В это время вода не будет быстро испарятся под жарким солнцем, земля успеет нормально поглотить всю влагу.

Дневной полив будет бессмысленным, потому что вода тут же испарится. Растению почти ничего не достанется, и оно опять будет испытывать жажду.

Кроме того, от капель воды, остающихся на листьях, на солнце могут быть сильные ожоги.

Вечерний полив тоже неплох, если у вас по своим причинам не получилось сделать это с утра. Но в самом начале дня это все-таки делать лучше.

Увлажнение томатов на ночь, после захода солнца, может быть малоэффективным из-за ночных перепадов температуры.