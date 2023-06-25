Заядлый огородник подсказал секрет богатого урожая томатов, как в южных странах: вам нужна соль

Рассказываем секрет простой доступной каждому подкормки, которая заметно повысит урожай томатов.

Нам понадобится популярный среди бывалых садоводов минеральный препарат - соль Эпсома.

В составе этой соли присутствуют необходимые томатам магний и сера.

Магний нужен растениям как воздух, это один из главнейших микроэлементов, входящих в стандартные составы для подкормок томатов.

Он участвует в фотосинтезе, превращая свет солнца в энергию роста для растений. И это далеко не вся польза магния.

Сера необходима для уверенного быстрого развития и роста растения, она также отвечает за вкусовые характеристики, значительно их улучшая.

Как подкормить томаты Эпсомой? Препарат в виде бесцветных кристалликов добавляется в посадочную лунку при переносе рассады томатов в постоянную грядку.

Достаточно подсыпать 1-2 столовых ложки соли. Когда пройдет 4 недели, добавьте под кустики еще по 2 большие ложки соли Эпсома. Результатом вы будете приятно удивлены.