Заядлый огородник подсказал секрет богатого урожая томатов, как в южных странах: вам нужна соль

Рассказываем секрет простой доступной каждому подкормки, которая заметно повысит урожай томатов.
Нам понадобится популярный среди бывалых садоводов минеральный препарат - соль Эпсома.
В составе этой соли присутствуют необходимые томатам магний и сера.
Магний нужен растениям как воздух, это один из главнейших микроэлементов, входящих в стандартные составы для подкормок томатов.
Он участвует в фотосинтезе, превращая свет солнца в энергию роста для растений. И это далеко не вся польза магния.
Сера необходима для уверенного быстрого развития и роста растения, она также отвечает за вкусовые характеристики, значительно их улучшая.
Как подкормить томаты Эпсомой? Препарат в виде бесцветных кристалликов добавляется в посадочную лунку при переносе рассады томатов в постоянную грядку.
Достаточно подсыпать 1-2 столовых ложки соли. Когда пройдет 4 недели, добавьте под кустики еще по 2 большие ложки соли Эпсома. Результатом вы будете приятно удивлены.
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