Готовим гербицидное мыло от сорняков: секретом поделился опытный дачник

Рассказываем секреты ушлых дачников, которые собаку съели в деле противостояния сорным травам на огороде.

Посмотрите, как готовить гербицидное мыло, которое поможет победить противный вездесущий сорняк.

Берем обычное хозяйственное мыло, целый брусок, натираем на терку. Достаем из кухонного шкафчика столовый уксус. В одной емкости смешиваем в равных долях оба ингредиента.

Доводим до однородной консистенции. После готовности наносим на сорняки на огороде. Можно воспользоваться распылителем.

Проделывайте процедуру несколько раз, до тех пор, пока не получится полностью избавиться от назойливой травы.

Повторяйте обработку каждый раз после дождя, который смывает убойный состав с растений.

Второй совет на заметку: если есть возможность, оборудуйте на дачном участке систему капельного полива.

Она гарантированно доставляет влагу точечно к культурным огородным растениям, обходя мимо наглые и "некультурные" сорняки.

Без воды им придется туго, поэтому численность неизбежно начнет сокращаться.