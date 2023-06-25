Огородный секрет: узкие грядки эффективнее, чем широкие

Выгоду узких грядок давно оценили многие огородники. Их ширина составляет не больше 30-60 см, а эффективность гораздо выше, чем у широких.

Длина таких грядок может быть произвольной. А вот расстояние между ними должно ссоставлять не меньше 70-100 см.

Преимущество узких грядок перед широкими бесспорно. На них вызревает больше урожая, он крупнее и качественнее, сорняков и вредителей гораздо меньше, посадки хорошо проветриваются, не загущаются, им хватает солнечного света.

Поскольку на узких грядках посадок меньше, чем на широких, то их легче укрывать. А также затрачивается меньше времени на полив, прополку, и, в целом, на уход.

Существует несколько общепринятых правил организации узких грядок. Их нужно формировать в направлении с севера на юг.

Чтобы вода не скапливалась на них после полива и дождей, поверхность должна быть ровной. При их формировании сначала снимается дерн, затем земля вскапывается, параллельно в нее добавляется перегной, компост, навоз и другая органика.

Грядки лучше огородить досками, шифером или бордюрной лентой. Ограждение должно быть высотой не менее 25 см.

Для поддержания плодородности грунта его необходимо постоянно мульчировать. В широких проходах лучше высадить сидераты или траву, которые затем надо скашивать и использовать в качестве мульчи.

Также свободные пространства можно засыпать корой, сеном либо опилками. Разлагающаяся органика и растущая трава будут выделять большое количество углекислого газа, благодаря которому растения будут лучше развиваться и давать обильный урожай.