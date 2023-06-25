Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам

Джуди Корнелисон рассказала PEOPLE: В начале своей карьеры я обнаружила, что людям не нравится ходить к стоматологу

Поэтому женщина решила, что будет надевать забавный костюм или шляпу, встречая пациента.

Все началось в 1994 году, когда пациентка принесла ей шляпу с новогодней вечеринки.

"Я надела ее в тот день, и это просто изменило все поведение пациентов. Это успокаивает пациентов."

Ее коллекция костюмов пополнилась шляпой "Поющая индейка", "Супер Флосс" (на фото) и даже одноглазым, однорогим, летающим фиолетовым людоедом.

Обычно она снимает полный костюм и просто надевает забавную шляпу или очки, пока лечит зубы.

70-летняя Корнелисон вышла на пенсию полтора года назад, но продолжает работать стоматологом.

Когда она вышла на пенсию, большая часть ее коллекции была подарена одному из ее пациентов, окулисту, который очень хотел их заполучить.