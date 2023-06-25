Нехорошие соседи: какие растения могут погубить королеву сада

Роза требует особого ухода. Она также чувствительна к месту, где растет, и к своим соседям по саду. С какими растениями королеву сада лучше не сажать?

Этот цветок любит "селиться" на местах, где достаточно солнечного света. Учитывая это, нежелательно высаживать кусты роз под кронами деревьев и кустарников.

Не лучшие соседи для нее также - такие тенелюбивые виды, как папоротники и хосты.

Нельзя сажать кусты этих цветов рядом с агрессивными растениями, имеющими тенденцию к быстрому росту, а также подавлению соседей. В этом перечне - пионы, астры, вербейники. Они угнетают развитие и рост розы, поглощая из грунта большое количество питательных веществ и влаги.

Растения, которые требуют для своего роста субстратов с высокой кислотностью, – тоже неудачные соседи для роз. К таким растениям можно отнести рододендроны, гортензии, вереск.