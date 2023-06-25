Лук и чеснок можно спасти от шейковой и белой гнили, ложной мучнистой росы и других болезней

С вредителями и заболеваниями, одолевающими лук и чеснок, можно не только эффекивно бороться, но и профилактировать их появление.
При возникновении ложной мучнистой росы на листьях растений появляется быстро распространяющийся сероватый налет. Затем он превращается в рыжие пятна, и растения погибают.
Не допустить развитие этого недуга поможет еженедельная обработка Фитоспорином-М в пропорции 15 мл средства на 10 л теплой воды (около 50 градусов). В этот раствор можно добавить бордоскую смесь и 1% хлорокиси меди.
При вызванной грибками белой гнили листья желтеют, начиная с кончиков. Так как это заболевание проявляется стремительно и эффективных средств борьбы с ним нет, то лучше его профилактировать.
Для этого нужно использовать только качественный посевной материал. А перед хранением лук нужно тщательно просушивать.
Шейковая гниль проявляется уже после сбора урожая. Это заболевание размягчает луковицы, и они начинают плохо пахнуть.
Его тоже можно профилактировать. Для хранения оставляются только целые и здоровые луковицы, которые время от времени нужно перебирать и выбрасывать испорченные.
При гнили донца лук при хранении размягчается и загнивает из-за светлого гриба, налет которого заметен между чешуйками. Чтобы его избежать, нужно использовать качественный севок.
Перед хранением до просушки растения обрабатываются Фитоспорином-М (чайная ложка на литр воды).
При ржавчине на перьях появляются грязно-желтые штрихи, со временем обретающие форму подушечек. Потом перья начинают темнеть и высыхают.
Бороться с заболеванием поможет Фитоспорин-М в пропорции 15 мл на 10 литров воды. Также нужно опрыскивать грядки лука и чеснока бордоской смесью и медьсодержащими растворами.
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