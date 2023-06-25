На яблоне и груше уже есть плоды: как в этот период избавиться от гусениц

Что делать, если на яблоне, груше или другом плодовом дереве уже появились завязи, и в это же время их атакуют гусеницы?

Можно, разумеется, пойти по пути борьбы с вредителями с помощью специальных средств - например, такими, как Битоксибациллин Фитоферм, Биокилл, Акарин, Актофит.

Но нужно учесть, что они могут добавить плодам "химии". Чтобы этого избежать, обработку желательно завершить за 7-10 дней до уборки урожая. Конечно, можно схитрить, и применить их в качестве ловчих поясов из ткани или картона, и зафиксировать на стволах насаждений.

Если гусеницы рискнут проползти от земли к кронам, обязательно покантактируют с ядовитыми веществами. Но можно пойти и другим путем - применить экосредства.

В качестве такого радикального средства эффективно действует ботва от томатов. Для приготовления средства на ее основе надо 2 кг зеленой массы поместить в 10-литровое ведро, туда же натереть половину бруска хозяйственного мыла и залить водой.

Дать настояться 5 часов. Потом процедить, ботву отправить в компост, а сад опрыскать настоем. Такое средство не только избавит деревья от вредителей, они также получат и подкормку по листу.