Перец в открытом грунте: как ухаживать за культурой, чтобы получить отличный урожай

Выращивание перцев в открытом грунте имеет свои нюансы. Для начала грядку нужно укрыть пленкой. А с приходом устойчивого тепла - убрать.

Обязательная мера - удаление коронного цветка. Если долго не было благоприятной температуры для высадки, надо удалить все цветки также на вторых развилках, а то и на третьих.

При высадке не нужно оставлять на кусте распустившихся цветов - только бутоны. То есть, нужно дать перцу возможность вырастить мощный куст, прежде, чем он начнет плодоносить.

Эта культура очень прожорлива. Ее, как и томаты, практически невозможно перекормить. При высадке перцев надо обязательно пролить их укоренителем. Следующий полив должен быть с удобрением - с высоким содержанием фосфора. Это поможет укрепить рост корней.

После этого надо пролить перцы селитрой. Перец также любит зеленую бродилку.

Когда завяжется много мелких перчиков, и до самой осени растение надо кормить, чередуя удобрения с равным npk, а также с повышенным содержанием калия. Всегда нужен перцам также азот и фосфор, но - в небольших количествах. Как и корни, растение должно продолжать расти.

Бор нужно дать растению при кормлении по листу.