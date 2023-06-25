Банан поможет: как с помощью этого фрукта ускорить проращивание черенков

Не каждый дачник знает, что успешно помочь черенкам прорастить корни помогает самый обычный банан.

Как отмечает эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном Анастасия Коврижных, секрет такого явления - в составе банановой мякоти. Дело в том, что в ней есть натуральные стимуляторы роста, которые способствуют укоренению растений.

Как это работает? Чтобы применить этот способ, следует подготовить черенки обычным способом, сделав при этом надрез вдоль на нижней части. Затем - зачистить эту часть до камбия.

После этого следует поместить черенки в банановую мякоть, и дать им подпитаться таким образом в течение 2 часов. Останется лишь наполнить горшок плодородным грунтом и пересадить туда черенки. Оставшаяся на камбии мякоть банана в первое время будет защищать черенки от пересыхания.

Полить черенки водой, накрыть их куполом из пластиковой бутылки. Когда черенки пустят корни, и на них появятся листочки, их надо пересадить на постоянное место "прописки".