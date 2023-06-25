Хоста стала вянуть: какие ошибки привели к такому результату, как исправить

Если видимых проблем нет, скорее всего, что хосте нужен тот либо иной элемент, причем в легкодоступной форме. Какой именно? Об этом рассказала автор канала "Любимая дача. Сад и огород" на платформе Дзен.

Азот

При его нехватке хосты желтеют, листья наращивают слабо и имеют бледный вид. При этом желтизна может быть и на листьях, и на стеблях. Кроме того, нет прироста молодняка либо он выходит из земли уже болезненным. Соответственно, азотсодержащее удобрение надо и внести в почву.

Калий

Когда не хватает калия, листья довольно рано переходят в стадию увядания, скручиваются и ложатся на землю один за другим. В особо критических ситуациях на листьях даже образуются пятна. В таких условиях хосты чаще поражают вредители или болезни. Чтобы исправить ситуацию, надо внести калийное удобрение.

Фосфор

Дефицит фосфора имеет характерный вид. Зеленая масса листьев темнеет, а стебли утрачивают прочность. Комплексные смеси, как и органика, не исправят ситуацию. Чтобы быстрее помочь хостам, лучше под них после полива внести суперфосфат.

Кальций

Когда его мало, у хост нарушается процесс фотосинтеза. В итоге листья бледнеют, но после внесения минеральной подкормки их вид заметно меняется в лучшую сторону.

Хосты не очень нуждаются в дополнительных стимуляциях удобрениями, однако без подкормок просто не обойтись. Очень полезно замульчировать растение - это укроет его корни от зноя и других негативных факторов, а также будет выступать в роли пролангированной подкормки.