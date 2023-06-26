Гниение и растрескивание груш можно предотвратить несколькими способами

Гниение плодов груш на дереве вызывется несколькими причинами. Это может быть результат заражения инфекционными заболеваниями, паршой, плодожоркой, монилиозом, а также в результате избытка или недостатка влаги.

Паршу и монилиоз можно профилактировать на стадии формирования и набухания первых почек. В этот период нужно провести опрыскивание деревьев медным купоросом.

На стадии формирования бутонов и в конце цветения используется препарат "Скор". Он эффективно убивает грибковые заболевания.

В качестве метода профилактики хорошо подходит обрезка засохших побегов, которая проводится в конце зимы (в крайнем случае - с большой осторожностью весной). Все ветки и листья нужно сжечь, так как на них могут накапливаться грибки.

Обязательно следует убирать прошлогодние плоды, которые остались лежать на земле. Они тоже могут стать переносчиками грибковых инфекций.

Необходимо проводить ежегодную обработку грушевых деревьев бордоской жидкостью. Такие обработки проводятся не менее трех раз за сезон.

Периодически нужно прореживать крону груш, так как она способна задерживать влагу, что тоже провоцирует развитие грибковых заболеваний.

Снимать созревшие плоды груши нужно очень осторожно, стараясь их не повредить. В случае падения на землю откладывать их на длительное хранение уже нельзя, так как они начнут портиться и заражать гнилью соседние с ними плоды.