Во время цветения картофель нужно подкормить суперфосфатом, чтобы клубни выросли крупными

Ближе к завершению цветения картофеля либо сразу после него такое удобрение незаменимо, оно помогает вырастить хороший урожай.
Для приготовления подкормки нужно растворить 20 г суперфосфата в 10 л воды, а затем использовать смесь для опрыскивания картофеля.
Повторно удобрение вносится примерно за месяц до уборки урожая. Суперфосфат через листья достигает клубней и насыщает их полезными веществами, необходимыми для активного роста.
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