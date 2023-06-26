Во время цветения картофель нужно подкормить суперфосфатом, чтобы клубни выросли крупными

Ближе к завершению цветения картофеля либо сразу после него такое удобрение незаменимо, оно помогает вырастить хороший урожай.

Для приготовления подкормки нужно растворить 20 г суперфосфата в 10 л воды, а затем использовать смесь для опрыскивания картофеля.

Повторно удобрение вносится примерно за месяц до уборки урожая. Суперфосфат через листья достигает клубней и насыщает их полезными веществами, необходимыми для активного роста.