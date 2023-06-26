Правильный полив помидоров в теплице увеличит урожай вдвое: пять главных хитростей

В это время почва хорошо прогрета, а температура в теплице ниже, поэтому влага не будет быстро испаряться.

Но полив поздним вечером – не лучшее решение, поскольку повышается влажность воздуха и увеличивается риск развития грибковых заболеваний.

Если приходится проводить полив в вечернее время, предварительно необходимо проветрить теплицу.

В прохладную и дождливую погоду полив нужен до полудня, чтобы к ночи влага равномерно распределилась.

Вне зависимости от времени, выбранного для полива, форточки в теплице необходимо открыть, чтобы нормализовать влажность воздуха.