Почему не стоит выбрасывать ботву картофеля: простые способы использования в огороде

Из ботвы получается отличная подкормка в виде золы. Для этого нужно подсушить зелень и сжечь ее.

Картофельная ботва прекрасно подходит для приготовления компоста, как и зелень свеклы или моркови, перья чеснока.

Если подложить листья картофеля под плодовые деревья, получится утепляющий слой, который защитит корни от холодов.

Также из ботвы картофеля можно приготовить натуральное средство против тли и прочих огородных вредителей.

Для этого нужно измельчить 500 г зелени, залить 5 л воды, накрыть и настоять в тепле сутки. Затем настой процеживают, добавляют 1 ст.л. жидкого мыла и обрабатывают растения.