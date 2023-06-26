Какие растения можно удобрять дрожжами: полный список для дачников

Дрожжи можно использовать при выращивании рассады в качестве стимулятора роста. После таких подкормок растения лучше переносят пикировку.

Лучше всего реагируют на удобрения из дрожжей морковь и баклажаны, фасоль и помидоры, кабачки и огурцы.

Для приготовления подкормки нужно растворить 10 г сухих дрожжей и 5 ст.л. сахара в 10 л воды. Для повышения питательных свойств добавляют 500 г древесной золы.

Раствор нужно настаивать несколько часов. Если для приготовления используются прессованные дрожжи, то потребуется 1 кг продукта на 5 л теплой воды.