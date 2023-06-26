Дачный эксперт опроверг главные мифы о поливе, подкормке и сборе огурцов

00:53 2023-06-26

Существует множество мифов о выращивании огурцов, из-за которых легко лишиться большей части урожая.

Ошибаются те огородники, которые считают, что огурцы нужно поливать так же, как и другие растения.

На самом деле огурцам нужен более обильный полив, поскольку они более чем на 90% состоят из воды.

Уверенность в необходимости только органических удобрений – это тоже миф. Огурцы нужно подкармливать минеральными составами, а органика может быть только полезным дополнением.

Собирать урожай каждый день нельзя, иначе огурцы не будут успевать вырасти. Лучше делать это раз в 2-3 дня.

Показать следующие комментарии
Фото