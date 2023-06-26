Дачный эксперт опроверг главные мифы о поливе, подкормке и сборе огурцов

Ошибаются те огородники, которые считают, что огурцы нужно поливать так же, как и другие растения.
На самом деле огурцам нужен более обильный полив, поскольку они более чем на 90% состоят из воды.
Уверенность в необходимости только органических удобрений – это тоже миф. Огурцы нужно подкармливать минеральными составами, а органика может быть только полезным дополнением.
Собирать урожай каждый день нельзя, иначе огурцы не будут успевать вырасти. Лучше делать это раз в 2-3 дня.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__