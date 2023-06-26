Главная причина плохого плодоношения смородины - отсутствие удобрений

После зимнего периода происходит сильное истощение смородиновых кустов. Вот почему их обязательно придется подкормить.

Уже в марте нужно будет использовать для подкормки птичий помет (его нужно развести водой в соотношении 1:10) либо жидкий навоз (развести водой 1:3).

В апреле для подкормки кустов смородины, которые уже начали набирать массу, используется аммиачная селитра или органические удобрения. В этот период использовать мочевину нужно с большой осторожностью.

Май - это время подкормки кустов смородины азотными удобрениями. Особенно необходима такая подкормка очень ослабленным растениям, более сильные кусты достаточно обработать от вредителей.

Подкормки можно проводить как корневым (вносить удобрения в землю), так и внекорневым методом (опрыскивать кусты). А удобрения подойдут и органические (натуральные), и минеральные (азотные, калийные и фосфорные).