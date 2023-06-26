Чем удобрять томаты в июле: хитрости, о которых не знают многие дачники

Можно использовать минеральные удобрения, но в составе обязательно должны быть фосфор, калий и азот.

Подкормки с большим количеством азота на данном этапе использовать нельзя, иначе вместо плодов растение будет наращивать зеленую массу.

Особую осторожность нужно соблюдать при внесении органических удобрений на грядки с помидорами в июле.

Свежий навоз обжигает корни растений. В целом органику лучше вносить осенью и весной, а летом лучше использовать готовые комплексные препараты.