В России намерены издать закон, регламентирующий деятельность ЧВК

Необходимость в таком законе возникла на фоне попытки военного мятежа, предпринятой Евгением Пригожиным, руководителем ЧВК "Вагнер".

По словам Картаполова, подготовка такого документа уже ведется.

Он же заявил, что военные, входящие в состав ЧВК "Вагнер" не делали ничего противоправного, потому что следовали приказам своих командиров.

Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что претензий к "вагнеровцам" ни у кого нет:

Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов.

Картаполов отметил, что бойцы могут сами решать свою дальейшую судьбу: подписывать контракт с Минобороны или продолжать нести службу в своих подразделениях, или заниматься чем-то еще.

Что будет с ЧВК "Вагнер", пока не ясно. Однако о запрете деятельности этой компании речь не ведется:

За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК.

Далее Картаполов сообщил, что считает "Вагнер" самым боеспособным подразделением в России, и это признают все.

Политик отметил, что разоружив и разогнав "вагнеровцев", власти России сделали бы лучший подарок для НАТО и украинцев.

Картаполов уверен, эту военную организацию нужно использовать максимально, но для мирных целей. Также он предложил сменить руководителя ЧВК "Вагнер".