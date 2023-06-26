В Великобритании выступают за отмену антироссийских санкций и требуют проведения референдума

Согласно составленной петиции, провести референдум жители страны требуют в течение 6 месяцев. Такая мера необходима, если руководство страны не поменяет политический курс.

Британцы уверены, что вмешательство в украинский кризис произошло без необходимого мандата со стороны населения.

Из-за этого страна столкнулась с негативными экономическими последствиями.

А именно, санкции против России привели к скачку цен на электроэнергию, повышению стоимости жизни в Великобритании в целом.

Поднялись процентные ставки и налоги, выросла инфляция, возрос уровень безработицы. Был значительно сокращен спектр госуслуг, бизнес понес заметный урон.

В случае поддержания петиции гражданами числом, превышающим 100 000 человек, она будет передана на рассмотрение в парламент.

Реагировать на предъявленный документ власти страны обязаны уже при наличии свыше 10 тыс подписей.