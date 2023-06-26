Поможет фурацилин: дачные эксперты подсказали, как с его помощью спасти томаты от фитофтороза

От фитофторы чаще всего страдают томаты и картофель. Опасность представляет собой и само заболевание, и его последствия. Ослабленным растениям трудно противостоять бактериальным и вирусным инфекциям.

В средней полосе заболеванию фитофторой обычно способствуют туманы и контрасты дневных и ночных температур воздуха. Как защитить культуры от этой болезни? Каждый принимает решение сам. Но, учитывая, что речь обычно идет о периоде, когда растение плодоносит, предпочтение отдают народным методам.

В частности, одним из эффективных способов борьбы с фитофторой считается использование фурацилина. Чтобы его приготовить, нужно взять 10 таблеток препарата и 10 литров воды.

Таблетки измельчить, залить водой, перемешать, дать настояться полчаса. Затем - опрыскать кусты и почву. Лучше проводить обработку в период активнoгo paзвития тoмaтoв. Такой "душ" вoздeйcтвyeт нa фитoфтopy, не дает ей шaнcoв нa paзвитиe

Средство также эффективно и как профилактическое. Раствор можно хранить в течение всего сезона - в темном помещении, где температура не более +15 градусов.