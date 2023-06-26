Вишне досаждает тля: надо срочно применить противоядие из народного наследия

Вишневая черная тля очень опасный вредитель, способный погубить плодовое дерево. Это очень маленький вредитель - не больше, чем 0,3 см. Это угольно-черное насекомое высасывает сок из побегов, листьев, портит плоды. Тля появляется в конце апреля и пирует в течение всего летнего сезона.

Чтобы не дать ей разгуляться, надо безотлагательно принимать меры.

Для борьбы с черной тлей эффективно применить мыльный раствор. Для этого в ведре воды растворить полкуска хозяйственного мыла и опрыскать вишню. Можно применить также зольный настой (полкило золы на полведра воды), дать 3 дня настояться. Потом долить до 10 л и - опрыскать дерево.

Еще вариант - настой лука и чеснока. Чтобы его приготовить, надо 150 гр. измельченных овощей залить 5 литрами воды, настоять сутки и после это опрыскать плодовое дерево.

Такие обработки надо проводить каждую декаду на протяжении месяца, и непрошеные "гости" уйдут.

Вишню можно также обработать настоем красного перца, куда добавлены табачная пыль и древесная зола. Для этого надо взять по 250 гр. каждого компонента, развести в 10 л воды, довести все до кипения. Дать сутки настояться и тщательно опрыскать дерево.