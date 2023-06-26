Меню для гортензии: чем подкармливать растение для пышности цветения

Шапки гортензии не будут пышными, если за ними регулярно не ухаживать. Растение требует при этом определенных подкормок. Их вариантов несколько, и надо выбрать самые действенные.

К примеру, цветок по достоинству оценит состав на основе кефира. Его готовят из 2 л кефира, разбавленных в 10 л воды. Поливать таким раствором надо куст под корень. Благодаря бактериям, которые содержатся в кефире, гортензия начнет расти еще активнее.

Второй эффективный вариант подкормки - с лимонной кислотой в основе. Для этого 1 ст.л. лимонной кислоты следует разбавить в 5 л воды. Такая подкормка поможет закислить почву, что растению будет очень по нраву.

К слову, вместо лимонной кислоты можно применить яблочный уксус. 100 гр яблочного уксуса для приготовления раствора надо развести в 10 л воды.

Поливать, когда гортензия находится в периоде вегетации, через день.

Хорошо откликается гортензия и на хлебную подкормку. Чтобы ее получить, хлебные корочки надо залить водой, дать настояться. О готовности состава свидетельствует то, что он стал бродить. Поливать надо под корень