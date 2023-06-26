Борная кислота поможет вырастить крупный и сочный редис

В таком случае корнеплоды вырастают волокнистыми, безвкусными, с полостями внутри. Исправить ситуацию помогает борная кислота.

Использовать такое удобрение нужно только один раз за сезон. Для его приготовления борную кислоту следует растворить в 10 л воды.

Полученное средство подходит и для опрыскивания растений, и для полива грядок, на которых он растет.

Желательно вносить подкормку после появления первых листьев, но до начала формирования корнеплода.