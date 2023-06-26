Соль, уксус и мыло уничтожат сорняки надолго без прополки

11:43 2023-06-26

Сорняки в огороде обязательно нужно уничтожать, ведь они отнимают воду и питательные вещества у растений.

Прополка занимает немало времени, но задачу можно упростить, благодаря народным средствам.

С сорняками эффективно борется укусу, который выжигает мембраны растительных клеток и провоцирует постепенное высыхание.

Можно смешивать уксус с солью, но только при обработке почвы за пределами грядок с огородными растениями.

Особенно эффективное средство получается из 150 г соли, литра укуса и жидкого гербицидного мыла.

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