Соль, уксус и мыло уничтожат сорняки надолго без прополки

Прополка занимает немало времени, но задачу можно упростить, благодаря народным средствам.
С сорняками эффективно борется укусу, который выжигает мембраны растительных клеток и провоцирует постепенное высыхание.
Можно смешивать уксус с солью, но только при обработке почвы за пределами грядок с огородными растениями.
Особенно эффективное средство получается из 150 г соли, литра укуса и жидкого гербицидного мыла.
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