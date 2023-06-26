Июльское удобрение из сорняков обеспечит небывалый урожай перца

14:50 2023-06-26

Перец особенно важно подкармливать специальными составами в июле, от этого зависит качество урожая.

Лучше выбирать натуральные средства, которые позволят вырастить экологичные плоды. Многие из них можно приготовить бесплатно.

В июле перец стоит подкормить настоем из сорняков, которые необходимо порубить и залить водой в подходящей емкости.

Через 3-4 дня настаивания раствор процеживают и разводят водой в соотношении 1:10, а затем поливают им грядки с перцем.

Можно использовать и другой состав: развести 1 ч.л. мочевины в 10 л воды и вылить под каждый кустик  по 1,5 л этого средства.

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