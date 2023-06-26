Не переборщить с золой: в каких случаях она может нанести вред

Как и когда нужно вносить древесную золу на огороде? В осенний период - под перекопку грядок, чтобы нейтрализовать повышенную кислотность грунта. Лучше всего это делать ежегодно и вносить небольшими долями - по 1 ст. на 1 кв. м.

Если почва нейтральная либо щелочная, в чистом виде применять золу, конечно, нельзя, потому что будет еще большее защелачивание почвы. На таких землях можно применять золу, но - в виде настоя.

В таком случае известковый состав выпадет в осадок, и его надо просто выбросить, и использовать только ту часть, которая имеет все необходимые питательные для растений элементы.

Золу очень любит чеснок, который требователен к калию и фосфору. Потому осенью, при подготовке участков под этот овощ, вносят перепревший компост или навоз, а также древесную золу: 1 ст. на 1 кв. м под перекопку.

По весне золу можно использовать под посадку лука, однако не под перекопку, а - добавляя в грядки перед посадкой. Растения получат необходимое питание и будут хорошо развиваться.

Однако наиболее отзывчивое на такую добавку растение – это капуста. Она любит нейтральные почвы, на кислых же растет плохо и нередко поражается таким заболеванием, как кила. Потому при посадке рассады капусты необходимо добавить в лунки по небольшой горсти золы.

Капуста в итоге будет отлично расти, нейтрализуется лишняя кислотность грунта, и кочаны вырастают крупными и сочными.

Учитывая, что в золе много калия и фосфора, она показана свекле, моркови, картофелю. В разумных пределах она показана и многим другим огородным культурам.

Но надо помнить, что не стоит ее вносить больше, чем 500 грамм на 1 кв.м - даже с целью раскисления почвы. Нельзя подкармливать ею растения, которые предпочитают кислые почвы - азалию, арбуз, вереск, голубику, гортензию, редис, рододендрон, щавель. А также - различные хвойные культуры.

Не стоит одновременное вносить золу с навозом и минеральными азотными удобрениями, а также с суперфосфатом. Нельзя добавлять ее и к зеленому удобрению - это сильно уменьшит его пользу.

Нельзя сочетать золу и с доломитовой мукой, потому что почва будет очень сильно и надолго подщелачиваться. Если имеется предрасположенность заражения картофеля паршой, не стоит вносить золу также при посадке клубней.