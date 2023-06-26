Пиво для огурцов: рассказываем секрет успешной подкормки от заядлых дачников

Рассказываем про необычную подкормку, о которой слышали не все дачники. Оказывается, пиво может приносить огурцам большую пользу.

В составе пенного напитка присутствуют дрожжи, хмель, много полезных элементов.

Подкармливая растения пивом, мы насыщаем растения азотом, железом, фосфором, калием, кальцием, магнием. Не забудьте, применяя такую необычную подкормку, ее нужно разбавить водой.

Что имеем в итоге? Улучшенное цветение, оздоровление и укрепление иммунитета растений. Идеально подходит пивное удобрение для огурцов, выращиваемых в открытых грядках.

Применять можно не любой напиток. Только "живое" пиво, и только безалкогольное. Напитки, содержащие алкоголь, окажут вредное воздействие на растения.

Важный момент: перед тем как давать огурцам пиво, дайте ему постоять в открытом виде, чтобы из него вышли газы.

После этого разведите пиво чистой водой в пропорции 1:10. Когда подкормка готвоа, поливаем ею кусты под корень.