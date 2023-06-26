Летнее удобрение, способное значительно увеличить урожай малины

Для приготовления средства повышения урожайности малины понадобится 60 гр. суперфосфата, 40 гр. калийной и 30 гр. аммиачной селитры.

Компоненты растворяют в воде (10л). Состав вносится в грунт 2 раза.

Первый раз в весенний период еще до того, как "проснулись" растения. Второй летом - перед цветением и формированием ягод. После такой подкормки землю мульчируют.

Применять "питание" нужно с особой осторожностью во избежание передозировки.

Садоводы-огородники утверждают, что после такого удобрения не только получают обильный урожай, но и сами ягоды малины вырастают на редкость вкусные и крупные.