Бывалый огородник назвал самые эффективные способы защиты от проволочника из своего арсенала

Предлагаем советы от знающего огородника, это методы, которые он использует на своем участке постоянно.

По мнению отдельных дачников, даже просто посадив лук на даче, можно снизить численность проволочника на участке.

Но сделайте еще лучше: закопайте при посадке растений луковую шелуху в грунт, положив ее прямо в посадочную лунку.

Следующий способ тоже очень простой. Высадите по всему участку бархатцы. Где только есть возможность, пусть их будет много. Это самые полезные цветы для садового участка.

Их не любят многие вредители. Бархатцы будут отгонять паразитов, включая проволочника, защищая ваши культурные посадки.

Вредитель любит жить в кислых почвах. Устройте ему стресс, раскислите почву, внесите щелочные подкормки.

Тогда проволочник уйдет сам и будет держаться подальше от грядок с огородными растениями.

Еще одна действенная мера. Она не новая, хорошо знакома многим дачникам. Но напомнить о ней будет не лишним.

Давно известно, что посадка сидератов доставляет дискомфорт проволочнику, он захочет уйти из почвы, где посадили такие растения.

Лучшим вариантом в этом случае будет посадка белой горчицы.