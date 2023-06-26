Садовод-эксперт рассказал, как ему удается увеличить урожай кабачков почти в два раза

Итак, рассказываем секреты хорошего урожая кабачков. Опытный садовод посоветовал три подкормки.

Подкормка с йодом

Готовится очень просто: на 10 л воды добавляем 40 капель йода. Таким раствором поливаем кабачки под корень. Самое лучшее время для полива - фаза цветения.

Древесная зола

Сгоревшие останки растений представляют собой отличное удобрение, которое даже можно ни с чем не разводить.

Просто посыпаем зольным порошком все растение и следим за регулярностью полива. Урожай будет радовать. В золе содержатся все необходимые кабачку элементы.

Подкармливать золой можно несколько раз за сезон.

Удобрение с дрожжами

Это удобрение считается особо эффективным. На три литра воды надо взять стакан сахара, ложку столовую дрожжей. Подождите пять часов и употребляйте для полива.

Перед этим разведите концентрат в 10 л чистой воды.