Садовод-эксперт рассказал, как ему удается увеличить урожай кабачков почти в два раза

Итак, рассказываем секреты хорошего урожая кабачков. Опытный садовод посоветовал три подкормки.
Подкормка с йодом
Готовится очень просто: на 10 л воды добавляем 40 капель йода. Таким раствором поливаем кабачки под корень. Самое лучшее время для полива - фаза цветения.
Древесная зола
Сгоревшие останки растений представляют собой отличное удобрение, которое даже можно ни с чем не разводить.
Просто посыпаем зольным порошком все растение и следим за регулярностью полива. Урожай будет радовать. В золе содержатся все необходимые кабачку элементы.
Подкармливать золой можно несколько раз за сезон.
Удобрение с дрожжами
Это удобрение считается особо эффективным. На три литра воды надо взять стакан сахара, ложку столовую дрожжей. Подождите пять часов и употребляйте для полива.
Перед этим разведите концентрат в 10 л чистой воды.
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