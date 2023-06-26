Дачный эксперт рассказал, как он борется с медведкой на своем участке

И все же опытным дачникам удается победить медведку, у каждого в копилке есть свои методы, которые действительно помогают. Берите на заметку три эффективных способа.

Лук

Понадобится не сам лук, а его шелуха. Надо собрать ее очень много - около 1 кг. Затем заливаем это все ведром воды, настаиваем 5 дней.

Получается концентрат, который надо разводить. На литр добавляем 5 литров чистой воды. Обрабатываем почву, проливаем полученным раствором. Делать это надо раз в неделю.

Растительное масло

Нужно смешать любое растительное масло с водой, оба ингредиента берутся в равных количествах. После этого заливаем средство в ходы медведок.

Хвоя

Медведка не любит запаха хвойных деревьев. Эфирные масла, которые выделяют эти растения, отпугивают насекомое.

Насобирайте в лесу много хвои и разбросайте ее по всему участку плотным слоем. В скором времени медведка уйдет с огорода.