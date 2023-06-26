По внешнему виду огурцов можно понять, каких веществ им не хватает

По их внешнему виду можно определить, каких веществ им не хватает. Например, рыжеватые пятна на листьях указывают на дефицит калия.
Если на кустах огурцов появились желтые прожилки, это свидетельствует о недостатке серы и азота.
Желтый цвет между прожилками – признак нехватки железа, а скручивание листьев указывает на дефицит марганца.
Листья приобретают фиолетовый оттенок, когда им не хватает фосфора, а белый – при недостаточном количестве магния.
Изогнутые кончики плодов говорят о том, что растению необходим азот, а грушевидная форма – признак нехватки калия.
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