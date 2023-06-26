Вишня не будет сохнуть после цветения, если вовремя профилактировать грибковые заболевания

Монилиоз - одно из самых распространенных грибковых заболеваний вишни. При заражении им дерево сначала начинает терять листья, а затем и ветви.

Чтобы справиться с ним, все без исключения сухие ветки нужно срезать. Делать это необходимо, захватывая 15-30 см здоровой ткани, чтобы грибок не развился дальше.

Срезанные ветки нужно сжечь на костре. А следующей весной перед началом цветения необходимо опрыскать дерево противогрибковыми препаратами: Грануфло, Хорусом, Топсином-М или другими.

Еще одно грибковое заболевание, поражающее листья вишни, - клястероспориоз. Оно проявляется появлением на листьях красно-бурых пятен, которые со временем увеличиваются и приводят к высыханию и осыпанию листьев.

С этим заболеванием борются фунгицидами: Топазом, Скором, Хорусом. Обработки ими проводятся вначале весны, до распускания почек.

Но даже если вишня здорова, необходимо проводить профилактику, предотвращающую развитие грибковых заболеваний.

В комплекс таких мер входят своевременная подкормка, борьба с вредителями, ежегодная побелка ствола и скелетных ветвей, удаление пораженных ветвей и мумифицированных плодов, зачистка и дезинфекция медным купоросом всех ран и трещин на дереве.