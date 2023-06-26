Как мульчирование может навредить огороду: главные опасности для растений

Но в некоторых случаях мульча может нанести вред огородным растениям. Такое случается, если в качестве материала используются сорняки.

Если при этом в мульчу попадают сорные травы с семенами, сдержать их распространение по городу будет крайне сложно.

У сорняков есть и другая опасность. Нередко их поражают грибковые заболевания, которые моментально перекидываются на огородные растения.

При использовании для мульчирования опавшей хвои, есть рис повышения кислотности почвы. В таком грунте практически ни одно растение в огороде не даст хороший урожай.