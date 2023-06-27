Идеальные соседи: рядом с малиной хорошо уживаются несколько растений

Как и у всякого растения, у малины есть растения-партнеры, с которыми она хорошо уживается. Такое соседство идет ей на пользу.

Одно из этих растений - ежевика. Оба кустарника отлично соседствуют друг с другом, и у них абсолютно одинаковые потребности в уходе.

Хорошо уживается с малиной и смородина. Главное - следить, чтобы малинник не заглушил кусты смородины, иначе они могут зачахнуть.

Виноград - тоже хороший партнер для малины, но только до тех пор, пока не разрастется. Когда появится риск, что лозы могут заслонить малину от солнца и виноградные корни начнут вытягивать из земли все питательные вещества, малину нужно будет отсадить в другое место.

Поскольку у малины и яблони разные болезни и вредители, эти растения тоже можно считать уживчивыми соседями.

С целью опыления следует посадить возле малинника укроп и морковь, которые своими запахами привлекают пчел. Также можно высаживать неподалеку томаты (при таком соседстве им не угрожает угроза развития фитофтороза).

Щавель и чеснок целесообразно высаживать рядом с малинником, чтобы он не расползался в разные стороны. Дело в том, что корни этих растений выделяют в землю специфические вещества, угнетающие корни малины и не дающие им разрастаться.

Огурцы - отличные соседи для малины. Но сажать молодые огурцы вплотную к малиннику не нужно, так как они будут недополучать необходимые им питательные вещества.