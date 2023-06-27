Не болеют и лучше плодоносят: как подвязать огурцы в открытом грунте

Подвязанные огурцы занимают меньше места на грядке. Такие технологии обеспечивают растению больше света и солнца, сдерживают развитие инфекций.

Но как это сделать, если овощ растет в открытом грунте, где сложнее, чем в теплице, обеспечить им опору. Эксперты советуют несколько удобных вариантов.

Горизонтальная подвязка

Это - самый простой вариант. Чтобы его реализовать, надо по углам грядки поставить опоры, между ними параллельно земле натянуть веревки на расстоянии 25-30 см друг от друга. По ним и пустить плестись растения.

Вертикальная подвязка

Здесь каждое растение получает «личную» опору, которая направлена вертикально. Один из вариантов - установить высокие опоры по краям грядки, пустить веревки между их концами по периметру.

А потом веревки пустить вниз - по одной на каждый куст. Нижние концы веревок аккуратно обвязать вокруг основания кустиков.

Сетки

Они продаются в готовом виде и предназначены для плетущихся растений. Огурцы по мере роста ползут по ним вверх.