Крыжовник отплодоносил: что предпринять для задела отличного урожая на будущий год

Крыжовник - растение, которое любит разрастаться, и потому сам себе этим создает проблемы. Потому его обрезку надо производить не только ранней весной, но и летом - после уборки урожая.

В ходе такой операции надо удалить старые ветви, где ягод не было вовсе либо было очень мало. Из выросших в основании куста побегов следует оставить лишь 4–5 самых сильных, остальные - вырезать, чтобы не загущали растение. Пораженные мучнистой росой концы также надо срезать до здоровой почки.

Каждое лето, в конце июля-начале августа надо также проводить прищипку однолетних приростов. Такая мера значительно увеличит урожай, и ягоды станут намного крупнее.

После сезона крыжовник, кроме того, надо хорошо подкормить. В целом за сезон он должен "покушать" 5 раз. В первый раз – когда начнут распускаться листочки. На этом этапе растение надо угостить раствором из 1 ст. л мочевины и 2 ст. л нитрофоски, растворенных в 10 л воды. Норма – пара ведер раствора на куст.

Второй раз внести удоберние в самом начале цветения. Раствор должен состоять из 1 ст. л сульфата калия на 10 л воды. Внести по 3 ведра раствора на куст. Перед поливом следует равномерно рассыпать под кустом 1 ст. золы.

Третий раз подкормить в фазе завязывания ягоды. Приготовить для этого состав из 1 ст. л нитрофоски и 2 ст. л гумата калия - на 10 л воды. Полить из расчета 3 ведра на куст.

Четвертый раз надо подкормить крыжовник в начале октября. Смешать 1,5 ст. л двойного суперфосфата и 4 ст. л сульфата калия и рассыпать под кустом, потом полить.

Пятый раз удобрить уже в конце октября: внести под куст полведра перепревшего навоза. Что касается полива, то крыжовник устойчив к засухе, ему достаточно всего пары поливов за сезон: в конце мая и конце июня.