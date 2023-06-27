Цветовод со стажем назвал самые частые причины отсутствия цветения у пионов

Разбираемся вместе с экспертом в возможных ошибках ухода за пионами.

Начинается все с посадки. Если выбрано неправильное место, то цветения не будет, растению там плохо.

Вторая причина - неравномерный полив. Это может быть недостаток влаги или ее избыток, возможно вы поливаете растения нерегулярно.

Еще одна причина - отказ от мульчирования. Эта мера способствует решению предыдущей проблемы.

Влага будет дольше сохраняться в почве и равномерно поглощаться растением при необходимости. Почва будет все время увлажненная.

Дачнику не нужно будет часто наведываться к цветам с лейкой.

Бывают и такие недочеты. При пересадке берется слишком маленькая часть корня. От этого растение плохо приживается, отказывается цвести и даже может зачахнуть и погибнуть.

Не нужно по неопытности сразу обрезать цветки и зелени после цветения. Здесь торопиться не стоит. Вы рискуете больше не увидеть роскошные раскрытые бутоны пионов.

Еще один важный момент. Надо понимать, что цветение зависит от возраста. Если куст уже стареет, то год от года он будет цвести все хуже и хуже.