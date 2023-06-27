Тля пропадет после первого опрыскивания: какого народного средства он боится, как огня

Не каждый дачник стремится применять инсектициды против тли на растениях. В таком случае можно использовать проверенный годами народный метод – опрыскать пораженные культуры раствором, приготовленном на основе дегтярного мыла.

Как отмечают опытные огородники, даже после одной обработки вредитель исчезнет.

Опрыскивание таким раствором избавит не только от тли, но и других вредителей. Он эффективен для борьбы с вредными насекомыми на овощных, ягодных, цветочных растениях, а также плодовых деревьях и кустарниках.

Запах дегтярного мыла, кроме того, образует на листьях, побегах и стеблях тонкую пленку, лишающую вредителей полноценного питания. При поливах растворами дегтярного мыла тля прилипает друг к друг, и не может перемещаться.

При этом пленка на рост и развитие растений не влияет, урожайности не снижает. И - сохраняется на растениях долгое время. За сезон достаточно всего нескольких обработок, чтобы навсегда забыть о наличии тли.

Как приготовить это чудо-средство? Нужно 100 грамм натертого дегтярного мыла растворить в 10 литрах воды. Состав перемешать, дать пару часов, чтобы настоялся. Затем нанести на растения. Этот раствор можно применять по факту - на растениях, где поселилась тля, а также в профилактических целях.

Также можно сделать состав, который, кроме всего прочего, будет отличной подкормкой для культур. Для приготовления данного состава надо 250-300 грамм древесной золы залить 10 литрами воды и довести до кипения. Раствор должен кипеть примерно 30 минут.

После того, как жидкость остынет, надо добавить туда 20-30 грамм измельченного дегтярного мыла и все хорошо перемешать. Подкормить под корень.

Все подкормки надо проводить в вечернее время. Раствор наносить обильно - так, чтобы он попал на верхнюю и на нижнюю часть листвы.