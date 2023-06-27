Растения, которые надо посадить в саду, чтобы радовали цветением до самой осени

Если вы хотите всегда видеть свой участок, утопающим в цветах и благоухании, выбирайте растения, которые отличаются долгим сроком цветения.
Есть немало таких цветов, они и глаз радуют, и пахнут чудесно, и при этом неприхотливы.
Предлагаем перечень цветов, которые будут украшать ваш сад до прихода холодов.
Петуния
Очень привлекательное, популярное у дачников растение. Многим она нравится тем, что ей не нужне постоянный режим полива. Цветы не осыпаются до самой глубокой осени.
Роза
Королева сада вне конкуренции, она превратит сад в райский уголок. В сочетании с другими растениям она составляет великолепные ландшафтные композиции.
Если создадите ей нормальный уход с выполнением всех стандартных процедур, роза будет цвести до середины осени.
Лилейник
Не самое распространенное растение, но обратить на него внимание стоит. Лилейник красив необычной красотой и неприхотлив: легко переносит дефицит воды и даже заморозки.
Астильба
Этот цветок добавит ярких акцентов в ваш цветник. Очень пестрые разнообразные оттенки на любой вкус.
Дачный участок оживет и заиграет веселыми красками - не стыдно позвать соседей на вечерний чаек.
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