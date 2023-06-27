Огурцы в июле: чем подпитать культуру для увеличения урожая

На каждом этапе огурцы требуют определенного питания. Такие меры способны укрепить здоровье растения и защитить от многих вредителей.

В частности, в июне и июле культуре будет полезна хлебная подкормка. Чтобы ее приготовить, надо буханку черного хлеба размочить в воде, долить жидкости до 10 литров, дать настояться 12 часов.

Потом добавить бутылочку йода и хорошо побрызгать листья огурцов. Проводить такие обработки раз в 2-3 недели.

С середины лета также желательно обработать огурцы составом из луковой шелухи. 700 грамм шелухи для этого необходимо залить 10 литрами воды, довести до кипения. Настоять 12 часов, процедить.

Потом разбавить водой в соотношении 1:5 и опрыскать листья и пролить грунт. Проводить операцию раз в 2 недели. Кроме того, с середины лета раз в 2 недели опрыскать огурцы раствором на основе молочной сыворотки (1:5).