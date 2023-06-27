Листья помидоров покажут, каких веществ не хватает растению

13:50 2023-06-27

Недостаток тех или иных веществ препятствует нормальному росту растения. Но для внесения удобрений важно понимать, чего именно не хватает томатам.

Если у растения желтеют и молодые, и старые листья, но прожилки остаются зелеными, это означает нехватку азота. В качестве подкормки следует использовать травяной настой или мочевину.

Светлая окантовка листьев появляется при дефиците калия. Сначала начинают желтеть края старых листьев, потом молодых.

При недостатке этого элемента внутреннее побурение плодов неизбежно, поэтому нужно внести калийное удобрение.

При недостатке фосфора листья томатов становятся красноватыми снизу. Их развитие прекращается, поэтому нужна подкормка с фосфором.

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