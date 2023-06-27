Дачный эксперт назвал самое опасное удобрение для перцев

Хотя обе культуры и принадлежат к пасленовым, удобрения им требуются разные. Перцы не могут нормально расти в почве с высокой кислотностью.

Их нельзя подкармливать сульфатами калия или магния, поскольку эти соединения закисляют грунт и создают неблагоприятные условия для перца.

Если внести такие удобрения, перцы будут плохо цвести, возникнут проблемы с образованием завязей и формирование плодов.

Для насыщения растения калием лучше использовать древесную золу, а источником магния станет зеленое удобрение из травы и сорняков.