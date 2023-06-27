Перцы вырастут сладкими и крупными, если поливать их определенным составом

Грамотный полив и внесение подкормок в срок - 2 правила, соблюдение которых позволить повысить урожайность болгарского перца.

Конечно, редкий владелец дачи не желает вырастить крупные и вкусные овощи. В помощь в этом случае ему будут особые жидкости.

Так, первое, что требует особого внимания, - это температуру воды, которой осуществляется полив растений.

Нужно помнить также в данной ситуации о жидких подкормках.

Растение поливается 2 раза в 7 дней тёплой водой, которая не должна быть горячей и ледяной, так как это может привести к тому, что овощ не будет расти.

В бочке (100 л) готовится настой из крапивы (4 кг), навоза (1 большое ведро), зола (10 столовых ложек). Далее емкость до краев заливается водой.

Стоять состав должен сутки.

Под каждый куст нужно вылить по 1 л такого раствора.