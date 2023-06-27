Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай вырос в разы

Практика показывает, что огурцы лучше растут и плодоносят, если рядом с ними растет укроп. Плоды в этом случае формируются быстрее.

Но посадка укропа рядом с огурцами дает и другие преимущества. Вкус плодов, выросших в таких условиях, значительно лучше.

Только стоит учитывать, что огурцам и укропу требуется хорошо освещенное солнцем место, иначе эффекта не получится.

Эта же пряная зелень способна увеличить урожай других растений, относящихся к семейству тыквенных.