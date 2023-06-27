Как нельзя прищипывать огурцы: весь урожай может погибнуть

16:07 2023-06-27

Прищипывание огурцов – обязательный этап выращивания растений. Но некоторых ошибки могут погубить весь урожай.

Нельзя прищипывать огурцы до полива или после него. Из-за активного движения воды по растению ранки долго не затянутся.

Места прищипывания плохо высыхают. Это может привести к проникновению инфекции, различным заболеваниям.

Не следует проводить прищипывание голыми руками, это очень опасно для растения и его побегов. 

Если делать это вручную, получаются раны с рваными неровными краями, которые медленно затягиваются.

Правильное решение – срезать части растения острым продезинфицированным инструментом, а не отламывать их.

Показать следующие комментарии
Фото